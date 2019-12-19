Госсекретарь США приедет в Украину с официальным визитом – СМИ

Госдепартамент пока официально не подтверждает планы Помпео относительно поездки в Украину / GettyImages

В начале 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео, который ранее провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, посетит Украину с официальным визитом. Об этом сообщает авторитетное издание Wall Street Journal со ссылкой информированные источники.

Как сообщается, визит Помпео в Киев запланирован с 3 по 4 января. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом издание уточняет, что встречу активно поддерживает Белый дом.

В Госдепартаменте пока официально не подтверждают планы Помпео относительно поездки в Украину.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор сложит свои полномочия 1 января 2020 года, а его место займет заместитель главы миссии в Украине Кристина Квин. 2 января Тейлор покинет Украину.