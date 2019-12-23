Генсек НАТО Столтенберг рассказал, при каких условиях встретится с Путиным

Йенс Столтенберг и Владимир Путин / Reuters

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил готовность провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующее сообщение опубликовала радиостанция Немецкая волна. "При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров", — отметил Столтенберг.

Правда, генсек НАТО не стал в деталях уточнять, как именно должны выглядеть рамочные условия, при которых он готов на проведение встречи с Путиным. Столтенберг упомянул лишь, что возвращение к рутинному диалогу с Россией невозможно вплоть до урегулирования ситуации в Украине, но, вместе с тем, подчеркнул важность диалога с Кремлем.

"Россия — наш крупнейший сосед и останется таковым. Даже если наши отношения не улучшатся, нужно уметь управлять этими трудными отношениями", — подытожил генсек НАТО.

Напомним, ранее МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о планах НАТО на случай открытой агрессии РФ. До этого эксперт Михаил Гончар рассказал об опасном для НАТО плана Владимира Путина по Черному морю.