"Останки разбросал по городу": в РФ мужчина сознался в жестоком убийстве 96-летней тещи

В России расчленили женщину, а останки в пакетах разбросали по городу / Скриншот с nnovgorod.sledcom.ru

В городе Балахна Нижегородской области России убили и расчленили 96-летнюю женщину, а останки разложил по пакетам и разбросал по городу.

В совершении убийства сознался 66-летний зять жертвы, подозреваемый задержан, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

По версии следователей, в декабре на ул. Челюскинцев в одной из квартир мужчина во время ссоры ударил тещу по голове деревянным предметом, и женщина умерла.

"С целью сокрытия совершенного преступления подозреваемый расчленил тело погибшей, сложил останки по пакетам и сокрыл их в различных местах… один из этих пакетов и был обнаружен жительницей г. Балахны 19 декабря… в районе Асфальто-Бетонного завода", - говорится в сообщении.

Ранее в РФ следователи пришли к выводу, что в селе Новологиново Большереченского района Омской области мужчина случайно убил своего 7-летнего пасынка - ударил мальчика ремнем из-за пустяка, схватил руками за ворот рубашки и за пояс, поднял и начал трясти, чтобы успокоить - после этого ребенок скончался.