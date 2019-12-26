Операция "На дне": в Петербурге нашли ноги девушки, отрезанные профессором Соколовым

Олег Соколов / Новая газета

В российском мегаполисе Санкт-Петербург на дне реки Мойка возле Юсуповского дворца водолазы обнаружили пакет с останками Анастасии Ещенко - аспирантки, убитой и зверски расчлененной своим сожителем, доцентом СПбГУ Олегом Соколовым.

Соответствующее сообщение опубликовал местный портал Мойка78 со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По их информации, на речном дне удалось найти ноги девушки.

Их принадлежность погибшей Ещенко будет достоверно установит экспертиза, но в том, что это именно ее ноги, правоохранители практически не сомневаются.

Напомним, ранее профессор-историк и специалист по Франции времен императора Наполеона I Олег Соколов совершил убийство своей 24-летней аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко. Мертвое тело девушки он расчленил и пытался по частям утопить в водах реки Мойка в Санкт-Петербурге. Позднее в РФ порнорежиссер Боб Джек рассказал о том, что планирует снять фильм для взрослых по этой истории. Останки Ещенко захоронили на ее на малой Родине - в станице Старовеличковской на Кубани в субботу, 16 ноября.