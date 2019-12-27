В России дети едва не разорвали Деда Мороза из-за подарков

В российском театре дети едва не разорвали актера из-за конфет / Фото: скриншот из видео

В России в Русском драматическом театре в городе Улан-Удэ после представления детям пообещали бесплатные конфеты, и они едва не разорвали переодетого Дедом Морозом актера в борьбе за сладкие трофеи.

Видео инцидента обнародовали в Instagram. Очевидцы рассказывают, что "дедушка" примел, чтобы раздать детям подарки из своего мешка, однако из-за набежавшей безумной толпы едва поднялся на ноги.

"Подождите!" – только и успел прокричать Дед Мороз.

Но дети в стремлении пробраться ближе к подаркам не уступали друг другу и едва не затоптали щедрого виновника торжества. Самые проворные малолетние россияне даже пытались взобраться актеру на шею.

"Все, затоптали дедушку. На это видео можно наложить музыку из зомби-апокалипсиса", - комментируют происходящее авторы ролика.

Актер под напором детворы начал раздавать подарки всем подряд. Но количество желающих возрастало, и проворные детишки уже стали рвать костюм Деда Мороза на куски. Оттащить их не смогли даже подоспевшие на шум родители.

Затем изрядно помятому актеру с трудом все же удалось выбраться из толпы. И он, поправляя пострадавший костюм, побрел в гримерку.

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