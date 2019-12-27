"Зря хохлы Путина драконят": в России истерика из-за слов мэра Херсона о болотах

У Пушкова истерика из-за слов мэра Херсона о московских болотах / Фото: Reuters

Скандал вокруг высказывания мэра Херсона Владимира Николаенко продолжает набирать обороты. Его пригласили в Москву посмотреть на местные "болота".

Отметим, вначале президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что земли Причерноморья – это исконно русские территории, которые передали Украине при создании СССР.

На это резко отреагировал мэр Херсона Владимир Николаенко.

"Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет", - отметил Николаенко.

Так вот, в ответ первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил Николаенко приехать в Россию и лично посмотреть на "болота".

"Пусть мэр лучше учит историю и тогда узнает, чьи это были земли. Подобные высказывания подрывают авторитет мэра в глазах его же жителей области – Херсон испокон веков был Новороссией, и жители прекрасно это знают. Тем более мы ни в коем случае не ставим под сомнение нынешнюю принадлежность этой области к Украине", - отметил Джабаров.

Сенатор также заинтересовался вопросом, где в Москве и области вообще можно найти болота.

Он попросил мэра Херсона приехать и лично посмотреть на то, как обстоят дела с этим вопросом.

Не смог промолчать и член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор указал, что Николаенко лучше молчать. Пушков припомнил, что Херсон не имел отношения к Украине, а также напомнил, что крепость Херсона была основана Россией в 1778 году.

"Мэру Херсона надо бы следовать пословице "иногда лучше молчать, чем говорить". Херсон никогда не имел отношения к Украине. Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Чёрном море. Чем-чем, а "исконно украинским" он никогда не был", — подчеркнул Пушков на своей странице в Твиттере.

К слову, под сообщением Пушкова кто-то отметил, что "зря хохлы Путина драконят! Допекут парня! Покажет им "справедливость"!"

"А Москву строили узбеки, теперь это Узбекистан. Занавес. Ты там попей мочи , или оближи палец на ноге Ленину", - добавил пользователь Сети.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что в ходе создания СССР к Украине были присоединены "исконно русские территории".

"Все Причерноморье, западные земли российский были переданы в Украину со странной формулировкой – для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", - подчеркнул он во время пресс-конференции в Москве.