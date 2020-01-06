"С*ка черноротая": в Сети распекли "сливнойбачок"-Скабееву за отдых в "загнивающей" Европе

Ольга Скабеева / КП

Популярная российская телеведущая и топовая пропагандистка Кремля Ольга Скабеева вызвала в свой адрес народный гнев. Причиной тому стали фото из "загнивающей" Европы, где ведущая отдыхает с сыном.

Так, Скабеева в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок, на котором позирует с сыном от Евгения Попова.

В комментариях к фото разразилась настоящая баталия. Многие пользователи соцсети упрекнули пропагандистку за отдых в Европе, которую она "поливает грязью" в своих эфирах: "Очень уж это по-вашему, "патриотично"! С ТВ хаять Запад, а потом фото с отдыха на Западе выкладывать! Не удивлюсь если вы там уже и домик приобрели, по соседству с коллегой Соловьевы", "Ольга, вы в некотором роде эталон патриота, но проводите праздники вне Родины. Лицемерие или...", "Сливной бачок, как точно!", "А почему в Европе?", "А что, это только для нас Европа враг, а для тебя и высера дом родной? Чего не побоялась высера - то своего туда везти?", "Ой, Олечка, а на зажнем плане какой город России? Вы в Крыму что-ли? Никогда не поверю, что это проклятая Европа!", "Ольга, это же не Крым засранный, поэтому в Европу ездите загнивающую, а ?", "Да, очень патриотично в уши срать всем про загнивающий запад, а потом ехать отдыхать туда, и так каждый год! Надеюсь скоро закроют таким, как ты туда дорогу", "Ну, а что ж, сука черноротая, не в Крыму, не в голодрищенске, не в мухосранске, а в ГЕЙропу сыночка повезла. Пусть привыкает?", "Российские пропагандоны и патриоты предпочитают жить и отдыхать в загнивающей Европе, а не в процветающей России. Сливнойбачок-Скабеева со своим отпрыском проводит новогодние праздники в Европе, а не на курортах Чечни", "Ольга неужто недуховная загнивающая Европа привлекла Вас на новогодние каникулы?)) как же так-то?!)... Или это вы по заданию партии в тылу врага?", "Вот она, самая главная патриотка России. И самое главное во всем виноваты Украины с Америкой, слава Путину", "почему отдыхаете в загнивающей гейропе? Вы же так ее ненавидите???", "Значит, вы сами не верите в тот бред, что несете с экрана. Ну хоть так, Скабеева", "Как же хорошо с телеэкрана выливать грязь на "загнивающую Европу", а отдыхать там" и другие.

Как ранее сообщал Главред, скандальная российская телеведущая Ольга Скабеева попыталась сострить в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть оборудование на возвращенные из лап России корабли Яны-Капу, Бердянск и Никополь