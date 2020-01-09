Эксперт рассказал, сможет ли Россия достроить Северный поток-2 сама

Строительство Северного потока 2 / Reuters

Российская Федерация вполне способна самостоятельно достроить газопровод Северный поток-2.

Такое мнение высказал эксперт и гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью порталу Известия.

Он также допустил вероятность того, что швейцарская компания-трубоукладчик Allseas вскоре вернется к работе над российским проектом. Как считает Правосудов, "плевок в лицо" в виде санкций против Северного потока-2 со стороны США может подтолкнуть Европу всерьез "продавливать собственные интересы".

Правосудов убежден - газопровод запустят уже в 2020-м - вне зависимости от того, будет ли возобновлено участия Allseas в прокладке труб.

"Если же этого не произойдет, у Российской Федерации есть свое судно для укладки труб под водой — "Академик Черский", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее Владимир Джабаров, первый замглавы комитета Совета федерации, побахвалился и рассказал, почему России удастся-таки достроить и запустить газопровод Северный поток-2. До этого эксперты рассказывали, в какую ловушку с постройкой Северного потока-2 угодила РФ.