В Москве побахвалились и рассказали, почему достроят Северный поток-2

Северный поток-2 / Reuters

Владимир Джабаров, первый замглавы комитета Совета федерации (верхней палаты российского парламента - Главред) по международным делам важность российского проекта газопровода Северный поток-2.

"То, как вчера был блестяще открыт "Турецкий поток", говорит о том, что Россия — надежный партнер и гарантированно будет поставлять газ в Европу. "Северный поток — 2" не менее амбициозный и важный проект. Несмотря на все проблемы, которые нам искусственно создают, он будет достроен", — заявил Джабаров в комментарии RT.

По мнению сенатора, окончание строительства и запуск Северного потока-2 даст надежные гарантии для жителей стран Европы на поставки газа "на десятилетия вперед".

Напомним, ранее представители Греции, Израиля и Кипра в официальном порядке подписали соглашение о начале строительства Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed). Проект, призванный стать альтернативой Северному потоку-2, будет доставлять газ из месторождения Левиафан (Израиль) и Афродита (Кипр) в страны континентальной Европы.