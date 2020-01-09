НАТО наращивает свои силы в Черном море: названа причина

Столтенберг / REUTERS/Francois Lenoir

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс усилил свое присутствие в Черном море и будет продолжать наращивать свои силы в данном регионе.

"НАТО уже усилило присутствие в Черном море, мы также имеем военно-морские силы и наблюдение с самолетов-радаров AWACS, которые находятся в Румынии, Болгарии и Турции. НАТО постоянно оценивает ситуацию в Черноморском регионе, адаптируется к ней и будет увеличивать там свое передовое присутствие, включая военно-морские силы, возможности переброски подкрепления, а также средства разведки и наблюдения", – отметил Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном в четверг, 9 января.

По его словам, в НАТО повысили боевую готовность своих сил, и потому Альянс может быстро усилить свой потенциал. Также проводится больше военных учений с государствами-партнерами.

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