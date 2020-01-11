В Австралии в океане акулы съели немецкого футболиста

Эрик Биригитти / Фото: Twitter/The Citi Media

Играющий за американский клуб Гастинг Бронкос немецкий футболист Эрик Биригитти погиб в океане во время отпуска в Австралии.

Как сообщает El Caso, спортсмен гулял по скалистому берегу и случайно упал в воду.

Футболист не смог справиться с течением, и его отнесло далеко от берега в океан. Друзья пытались помочь Биригитти, но им так и не удалось его спасти, поскольку на спортсмена напали акулы.

Очевидцы вызвали береговую охрану, но уже было поздно. Спасатели в этот момент искали другого пропавшего мужчину и, когда нашли труп, то думали, что это именно он. Однако погибшим оказался растерзанный акулами 21-летний немецкий футболист.

Eric Birighitti, 21, eaten by sharks in Australia while holidaying with friends https://t.co/oxf8LCrw8kpic.twitter.com/HgI0FOwacj — The Citi Media (@thecitimedia) January 10, 2020

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