Во время отдыха на острове погиб финансовый директор Domino’s Pizza

Бауэрнфайнд скончался во время сноркелинга / Фото: financialdirector.co.uk

Финансовый директор сети пиццерий Domino’s Pizza Group Дэвид Бауэрнфайнд погиб в результате несчастного случая 26 февраля во время отдыха с женой и дочерью на острове Маврикий.

"Мы глубоко потрясены и опечалены этими трагическими новостями. Мы выражаем искренние соболезнования супруге Дэвида Николетт и его дочери Орнелле, а также его родственникам и друзьям", - сообщает пресс-служба компании.

51-летний Бауэрнфайнд трагически погиб во время отдыха на Маврикии, расположенного у восточного побережья Африки, во время сноркелинга – плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой. Детали инцидента не уточняются.

"Дэвида очень любили и глубоко уважали за его самоотверженность и острый интеллект среди коллег Domino", - говорится в заявлении компании.

Domino’s Pizza Group PLC – одна из самых известных сетей доставки пиццы быстрого приготовления, которая была основана в 60-х года в Великобритании. С 2010 года компания работает и в Украине. Бауэрнфайнд получил должность финансового директора компании Domino`s Pizza в октябре 2018 года.

Напомним, авиакатастрофа в Казахстане произошла около семи утра по местному времени. В результате авиакатастрофы в Казахстане, по данным Минздрава страны, погибли 12 человек. Также сообщается о 53 пострадавших, состояние десяти из них оценивается как крайне тяжелое.

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