Страшная авиакатастрофа в Казахстане: реакция Зеленского

Зеленский / Reuters

Глава государства Владимир Зеленский выразил искреннее соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы пассажирского самолета в Казахстане 27 декабря.

Президент Украины написал письмо с соболезнованиями президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

"С прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета, который 27 декабря 2019 года выполнял рейс Алматы - Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

Напомним, авиакатастрофа в Казахстане произошла около семи утра по местному времени. В результате авиакатастрофы в Казахстане, по данным Минздрава страны, погибли 12 человек. Также сообщается о 53 пострадавших, состояние десяти из них оценивается как крайне тяжелое.

Также Галвред писал, что в в МИД рассказали о судьбе выживших украинцев.