Президент Абхазии благородно ушел в отставку

Рауль Хаджимба ушел с поста президента Абхазии сегодня / НТВ

Рауль Хаджимба ушел с поста президента самопровозглашенной Абхазии.

12 января он подписал документ о сложении полномочий. Свой поступок он пояснил стремлением сохранить стабильность в стране.

Отставки Рауля Хаджимба, напомним, требовали митингующие. Они были недовольны результатами недавно состоявшихся выборов, на которых Хаджимба не получил необходимых 50+1% голосов.

Документ о сложении полномочий собравшимся на площади протестующим зачитал экс-премьер страны Сергей Шамба.

Ранее в Абхазии обвинили украинцев в организации госпереворота. Самопровозглашенные власти территории утверждают, что у них бесчинствуют боевики "ДНР".

Как ранее сообщалось, Министерство иностранных дел обнародовало заявление о непризнании Украиной так называемых президентских выборов на территории Абхазии (Грузия).