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"Подчиняюсь закону Бога": шаман-"воин" Габышев анонсировал изгнание "демона" Путина

13 января 2020, 17:04

Александр Габышев заявил, что выдвинется на Москву со своим отрядом уже в марте.

Александр Габышев
Александр Габышев / Скриншот

Якутский шаман Александр Габышев снова анонсировал поход на Москву. Его целью является изгнание "демона"- президента Российской Федерации Владимира Путина.

При этом он заявил, что поход на Москву планируется на март текущего года.

"Я подчиняюсь только закону Бога. Он сказал в марте, значит в марте", – заявил Габышев в видеообращении, которое он обнародовал в YouTube.

Кроме того, шаман заявил, что для путешествия собирает сторонников.

"Уже готовимся к походу… Отряд мой будет идти мирным путем… для вот этих перемен, чтобы демон был изгнан мирными методами. Я – воин, я избрал путь воина… Так Бог меня создал – шаманом-воином", – подчеркнул Габышев.

Как ранее сообщал Главред, якутский шаман Александр Габышев решил возобновить свой поход на Москву для изгнания Владимир Путина

Россия видео Владимир Путин Шаман Александр Габышев
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