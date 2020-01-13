"Подчиняюсь закону Бога": шаман-"воин" Габышев анонсировал изгнание "демона" Путина

Александр Габышев / Скриншот

Якутский шаман Александр Габышев снова анонсировал поход на Москву. Его целью является изгнание "демона"- президента Российской Федерации Владимира Путина.

При этом он заявил, что поход на Москву планируется на март текущего года.

"Я подчиняюсь только закону Бога. Он сказал в марте, значит в марте", – заявил Габышев в видеообращении, которое он обнародовал в YouTube.

Кроме того, шаман заявил, что для путешествия собирает сторонников.

"Уже готовимся к походу… Отряд мой будет идти мирным путем… для вот этих перемен, чтобы демон был изгнан мирными методами. Я – воин, я избрал путь воина… Так Бог меня создал – шаманом-воином", – подчеркнул Габышев.

Как ранее сообщал Главред, якутский шаман Александр Габышев решил возобновить свой поход на Москву для изгнания Владимир Путина