Сбитый Боинг в Иране: Трюдо рассказал, как и когда тела погибших вернут в Канаду

Джастин Трюдо / УНИАН

Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что на возвращение остатков тел людей, которые погибли в катастрофе Боинга украинского авиаперевозчика МАУ может понадобиться крайне длительный отрезок времени.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Global News."Это один из самых главных вопросов, который мне задавали семьи погибших. Для многих из них это вопрос религии — как можно скорее похоронить своих родных. Однако в подобных случаях, к сожалению, мы можем говорить о неделях и даже месяцах", — цитируют журналисты Трюдо.

Читайте такжеШесть вопросов к СБУ в связи с крушением БоингаПо словам премьера, официальная Оттава сделает все возможное для того, чтобы вернуть останки погибших в Канаду в крайне сжатые сроки.

Всего на борту украинского Боинга в момент крушения находились 63 гражданина Канады.

Напомним, ранее самолет МАУ потерпел крушение близ аэропорта имени аятоллы Хомейни в Тегеране в ранние утренние часы 8 января. Погибли все люди, находившиеся на борту - 176 человек (в том числе одиннадцать украинцев)

Сперва представители правящего в Иране режима аятолл всячески отрицали свою ответственность в катастрофе. Однако, 11 января официальный Тегеран признал, что украинский Боинг был сбит иранскими военными, которые, дескать, по ошибке приняли его за враждебную цель.