В России слили компромат на потенциального сменщика Медведева

Михаил Мишустин - Фото Налоги

Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра РФ, ведет роскошный образ жизни и скрывает его. В частности, глава Федеральной налоговой службы России может владеть недвижимостью стоимостью в несколько сотен миллионов рублей на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал Проект.

Как говорится в расследовании, Михаил и Владлена Мишустины стали владельцами особняка на Николиной горе в коттеджном поселке Коттон Вэй в 2001 году – тогда нынешний кандидат в премьеры РФ был еще замом министра по налогам и сборам. Площадь дома составляет почти 900 "квадратов". Площадь участка, на котором расположен особняк, составляет 5,5 тыс. кв. метров. Подобный участок с домом такой же площади в этом поселке оценивается почти в 600 миллионов рублей (около 234 млн гривен).

При этом Мишустин скрывает элитную землю на Рублевке от государственного реестра – она записана на Российскую Федерацию.

"Так обычно делают, когда хотят скрыть информацию о владельце… Вероятнее всего, сейчас дом формально принадлежит взрослым детям Мишустина. Пока они были несовершеннолетними, чиновник указывал в декларации, что они пополам владеют домом и участком ровно такой же площади. Теперь они повзрослели, и их можно не указывать в декларации", – отмечают журналисты.

Таким образом, новый фаворит президента РФ Путина официально не владеет недвижимостью.

Напомним, Михаил Мишустин попал в базу украинского сайта Миротворец. При этом потенциальный российский премьер получил емкую характеристику: "Российский оккупант". Кроме того, Мишустина обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщал Главред, после обращения президента РФ Владимира Путина к федеральному собранию, во время которого он предложил внести изменения в Конституцию, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. На должность главы правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина.