Насилие против власти: изгоняющему Путина шаману вернули его меч

Александр Габышев / ppetrovichch/Instagram

Российские правоохранители вернули якутскому шаману Александру Габышеву его меч. Так, оружие изъяли, когда задержали шамана во время его прошлогоднего похода на Москву для изгнания президента РФ Владимира Путина.

"Наличия умысла, направленного на применение насилия в отношении представителя власти, у Габышева не установлено", - рассказал представитель организации Правозащита Открытки в комментарии Интерфаксу.

При этом юристы утверждают, что подписка о невыезде с Габышева снята, а обвинение по статье 280 "Призывы к экстремистской деятельности" до сих пор не предъявлено.

Как ранее сообщал Главред, якутский шаман Александр Габышев снова анонсировал поход на Москву.