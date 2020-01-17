Ракетный удар по военным США в Ираке: названо число пострадавших

Военная база США в Ираке была обстреляна 8 января / Фото Reuters

Больше десятка американских военнослужащих пострадали в результате ракетных ударов Ирана по военной базе США в Ираке 8 января. Жертв в результате налета не было.

В частности, 11 военных США получили контузии. Пострадавших с черепно-мозговыми травмами доставили в больницы Германии и Кувейта. Об этом сообщил ресурс Defence One со ссылкой на источники в Министерстве обороны США. Известно также, что военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы.

Напомним, в ночь на 8 января в Ираке нанесли ракетные удары по авиабазе США вблизи города аль-Асад и базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль. По данным Министерства обороны США, Иран выпустил более дюжины ракет. Ответственность за обстрел американских военных баз в Ираке взял Корпус стражей исламской революции.

Как сообщал Главред, 3 января был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада.

5 января парламент Ирака принял решение о выводе американских войск с территории страны. В Пентагоне заявили, что не планируют выводить свои войска из Ирака.