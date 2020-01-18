В РФ взбесились после обвинений Киева в нарушении прав Украины на Азове

Российская береговая охрана / ru.wikipedia.org

Россия скрупулёзно соблюдает свои обязательства по конвенциям, которые касается акватории Азовского и Чёрного морей, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Таким образом он отреагировал на обвинения Украины и Грузии о неправомерной деятельности РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Он отметил, что мотивацию подобного рода обвинений следует искать в "политических позициях Украины и Грузии по отношению к России".

"Это позиции, которые строятся на том, чтобы находить максимальное количество поводов для предъявления претензий, продолжать будоражить международное общественное мнение в свою пользу и, соответственно, настраивать его против России", — подчеркнул он в комментарии rt.com.

Читайте такжеВМС создали в Азовском море надводный дивизионВ свою очередь избранный депутатом Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек отметил, что заявление Украины и Грузии составляли люди, которые мало интересуются безопасностью судоходства в Причерноморье.

"Это исключительно политически агрессивная бумага, направленная не столько против России, сколько на подрыв безопасности мореплавания вблизи Крыма и Керченского пролива", — добавил Бальбек.

Накануне Украина выразила протест в Международной морской организации из-за нарушения Россией навигационных прав Украины в Азовском море и Керченском проливе.

"Украина выразила протест в ИМО в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива. Объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск. Призвали ИМО рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, которые угрожают безопасности навигации", - сообщил в Facebook заместитель постоянного представителя Украины при ИМО Виталий Мошковский.

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Напомним, ранее бывший министр обороны и экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Евгений Марчук предупредил, что Россия планирует захватить еще часть украинской территории и отрезать нашу страну от Азовского и Черного морей.