Трамп задержал помощь Украине из-за дела Байдена - Болтон

Джон Болтон / Reuters

Джон Болтон, экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности, описал в своей пока что еще не опубликованной книге воспоминаний, как развивался связанный с Украиной громкий скандал, пока он не ушел из Белого дома.

По его словам, Трамп лично связывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Экс-советник Трампа написал, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу "разморозить" помощь для Украины. Однако президент США отвергал все эти попытки. По словам Болтона, Трамп постоянно вспоминал о том, что украинцы якобы сотрудничали с Хиллари Клинтон, чтобы не допустить его победы на президентских выборах в 2016 году.

Болтон утверждает, что президент США в августе сказал ему, что он намерен в дальнейшем замораживать 391 миллион военной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена.

Как пишет газета The New York Times, в своей книге Болтон описал не только личное презрение Трампа к Украине, но и новые подробности о том, как высокопоставленные чиновники кабинета Трампа публично пытались уклониться от участия в этом.

По данным газеты, Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также направил копию в Белый дом для предварительного просмотра. Кроме того, издание не исключает, что Болтон мог бы рассказать свои сведения на слушаниях в судебном процессе по импичменту Трампа в Сенате США. Так как слова Болтона явно подорвут ключевые позиции защиты американского лидера, в NYT предполагают, что Белый дом может затянуть процесс проверки рукописи перед публикацией, или изъять самые неудобные для президента части текста.

Напомним, ранее близкий соратник личного адвоката президента США Лев Парнас заявил, что в мае 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому все же поставили ультиматум о том, что американская помощь будет прекращена, если не будет расследования против сына экс-виц-президента Джо Байдена. Причем речь шла не только о военной помощи, но и вообще о любой помощи Киеву.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал демократов, инициировавших процедуру его импичмента. В частности, 13 января глава Белого дома называл выдвинутые ему обвинения безосновательными, а также вспомнил об "украинском вмешательстве" в американские выборы.