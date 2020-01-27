"Вы убиваете": Гончаренко разнес в ПАСЕ рупоров Кремля из-за "Гитлера-Путина"

Алексей Гончаренко / УНИАН

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Страсбурге сцепился с российскими пропагандистами. При этом заявил, что они обслуживают бандитов и убийц.

"Нельзя оставлять ПАСЕ, чтобы здесь были российские пропагандисты. Нельзя оставлять ПАСЕ, чтобы здесь был Толстой и Слуцкий. Здесь нужно вести работу и рассказывать правду, поэтому мы вернулись и расскажем о России всю правду. Это вас пугает, потому вы и бегаете тут с камерами", – заявил нардеп в ответ на вопрос российской журналистки о возвращении украинской делегации в ПАСЕ.

Кроме того, он указал, что цель делегации РФ заключается в обслуживании интересов "Гитлера-Путина, который убивает людей тысячами".

"Поедете в Париж и снимите дом, где живет семья Пескова. У него там квартира за 2 миллиона евро. А еще покажите россиянам дом Слуцкого и Толстого. Покажите дом Соловьева на озере Комо, деньги на который он отобрал у россиян, рассказывая им ложь про Украину ЦРУ и остальное", – отметил Гончаренко.

Кроме того, он разнес журналистов из РФ за заявления о притеснении русскоязычных в Украине.

"Сегодня русскоязычные люди на востоке воюют с вами, чтобы остановить вашу аннексию. Я знаю больше стихов русских поэтов, чем Слуцкий. И мне не надо рассказывать, как родину любить. И не нужно прикрываться языком. Нам не нужна ваша защита. Я русскоязычный, родился и вырос в Одессе и мне ваша защита не нужна. Вы убиваете таких, как я людей под эгидой того, что защищаете язык. Вы пропагандисты, которые обслуживают бандитов и убийц! В определенном круге ада будете гореть именно вы, потому что прикрываете, как вашу страну грабят", – гневно завершил свою тираду украинский политик.

Как ранее сообщал Главред, украинская делегация в ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации по базовым и процедурным причинам