"Главный демон": в Кремле вставили свои пять копеек в импичмент Трампа

Дональд Трамп / УНИАН

В Кремле высказались относительно импичмента президенту США Дональду Трампу. Спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков надеется, что теперь Москву перестанут считать "главным демоном" американской политики.

"Конечно, для нас главное - чтобы во всех внутриполитических баталиях США и предвыборных баталиях США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве, скажем так, главного демона внутриполитической арены США. Для нас это абсолютно неприемлемо", - цитирует Пескова УНИАН.

При этом он указал, что именно в этом случае появятся перспективы нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США", - подчеркнул Песков.

Как ранее сообщал Главред, Сенат США принял судьбоносное решение и оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента