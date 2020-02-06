"Главный демон": в Кремле вставили свои пять копеек в импичмент Трампа

Дмитрий Песков считает, что могут появиться перспективы для нормализации отношений с США.
В Кремле высказались относительно импичмента президенту США Дональду Трампу. Спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков надеется, что теперь Москву перестанут считать "главным демоном" американской политики.
"Конечно, для нас главное - чтобы во всех внутриполитических баталиях США и предвыборных баталиях США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве, скажем так, главного демона внутриполитической арены США. Для нас это абсолютно неприемлемо", - цитирует Пескова УНИАН.
При этом он указал, что именно в этом случае появятся перспективы нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.
"Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США", - подчеркнул Песков.
Как ранее сообщал Главред, Сенат США принял судьбоносное решение и оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента