Эксперт оценил слухи о новом ударе США санкциями по Северному потоку-2

Северный поток 2 / Reuters

Эксперт и руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов оценил муссируемые СМИ данные о новых санкциях США против газопровода Северного потока-2.

"Пока неизвестно, что конкретно готовят американцы. Заявления о влиянии новых ограничений на покупателей российского газа делались и ранее. Однако вероятным все же стоит считать вариант, когда санкции коснутся только инвесторов и подрядчиков", — заявил он в беседе с порталом Экономика сегодня.

По его словам, власти ФРГ под давлением защитников окружающей среды вынуждены повсеместно закрывать угольные и атомные электростанции, однако потребности в электроэнергии остаются и полноценно восполнить их с помощью безопасных для природы технологий почти невозможно.

Как полагает Перов, в таких условиях экономика ФРГ крайне нуждается в природном газе и официальный Берлин очень переживает из-за ситуации со строительством Северного потока-2.

Напомним, ранее журналисты немецкого издания Handelsblatt сообщили о том, что члены Палаты представителей и Сената США уже готовы принять новый закон о санкциях - в случае, если Россия достроит и запустит в работу газопровод Северный поток-2.