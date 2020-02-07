В Йемене ликвидирован главарь Аль-Каиды

Касим ар-Рими / Фото: sahafah24.net

США в Йемене ликвидировали главаря террористической группировки Аль-Каида Касима ар-Рими.

Как говорится в сообщении на сайте Белого Дома, контртеррористическая операция была произведена по указанию президента США Дональда Трампа.

"По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели в Йемене контртеррористическую операцию, в ходе которой был успешно ликвидирован Касем ар-Райми, основатель и главарь Аль-Каиды на Аравийском полуострове, который был помощником главаря Аль-Каиды Аймана аз-Завахири", − указано в сообщении.

В Вашингтоне подчеркнули, что спецоперация была произведена для защиты национальной безопасности США.

"Его смерть еще больше разрушает Аль-Каиду на Аравийском полуострове и глобальное движение Аль-Каида и приближает нас к устранению угроз, которые эти группировки представляют для нашей национальной безопасности", — отметили в Белом доме.

Американская разведка в течение нескольких месяцев устанавливала местоположение Касима ар-Рими.

Напомним, сын ликвидированного лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен был убит несколькими годами ранее, однако для подтверждения информации понадобилось время.