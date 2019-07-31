Cын Усамы бен Ладена умер – СМИ

31 июля 2019, 23:48

Наследник лидера Аль-Каиды был убит ранее, но известно об это стало лишь спустя несколько лет.

Хамза бин Ладен уже давно убит / Фото: Reuters

Сын ликвидированного лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен был убит несколькими годами ранее, однако для подтверждения информации понадобилось время.

"Хамза бен Ладен был убит на протяжении последних двух лет во время правления администрации Трампа, но для подтверждения его смерти потребовалось время", - сообщает NYT со ссылкой на анонимных представителей администрации США.

Источники не уточняют обстоятельства и причину смерти бен Ладена-младшего. Также пока неизвестно, имеют ли какое-то отношение к случившемуся спецслужбы США – официальный Вашингтон эту информацию пока не прокомментировал. Известно лишь, что правительство США к устранению террориста каким-то образом причастно.

Уточняется, что 31 июля президент США Дональд Трамп на брифинге отказался говорить на эту тему.

Предполагается, что сыну бен Ладена в этом году исполнилось бы 30 лет. 

Напомним:

  • Аль-Каида взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, тогда боевикам удалось захватить четыре пассажирских самолета и протаранить две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в результате погибли 2977 человек.
  • Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был ликвидирован американскими спецслужбами в 2011 году.
  • в 2017-м году США ввели санкции против Хамзы бен Ладена, сына террориста номер один.
  • Хамза бен Ладен угрожал Саудовской Аравии и призвал народ Аравийского полуострова к восстанию. Также он угрожал начать атаки на Соединенные Штаты и их западных союзников, хотел мести за убийство своего отца.
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