Cын Усамы бен Ладена умер – СМИ

Хамза бин Ладен уже давно убит / Фото: Reuters

Сын ликвидированного лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен был убит несколькими годами ранее, однако для подтверждения информации понадобилось время.

"Хамза бен Ладен был убит на протяжении последних двух лет во время правления администрации Трампа, но для подтверждения его смерти потребовалось время", - сообщает NYT со ссылкой на анонимных представителей администрации США.

Источники не уточняют обстоятельства и причину смерти бен Ладена-младшего. Также пока неизвестно, имеют ли какое-то отношение к случившемуся спецслужбы США – официальный Вашингтон эту информацию пока не прокомментировал. Известно лишь, что правительство США к устранению террориста каким-то образом причастно.

Уточняется, что 31 июля президент США Дональд Трамп на брифинге отказался говорить на эту тему.

Предполагается, что сыну бен Ладена в этом году исполнилось бы 30 лет.

Напомним: