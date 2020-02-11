Очередная проблема: рухнул новый план достройки Северного потока-2

Иллюстративное фото / nord-stream.com

Проектная компания Nord Stream 2 (которая является оператором Северного потока-2), опровергли муссируемые в СМИ сведения о появления нового плана достройки газопровода.

Такое сообщение опубликовал портал РБК, ссылаясь ссылкой на пресс-службу проектной компании. Однако, представители Датского энергетического агентства рассказали, что не получали просьбу о внесении изменений в разрешение на строительство газопровода, дабы его можно было закончить (с полагающимся обходом американских санкций).

Однако, датская сторона не исключила возможность, при которой такую заявку можно будет рассмотреть в случае поступления.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин озвучил сроки возможного запуска газопровода Северный поток-2 после того, как американские санкции приостановили его строительство.