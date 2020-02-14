"Встреча" Зеленского и Патрушева: в Кремле отреагировали

Дмитрий Песков / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман, где он якобы встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дмитрий Песков ответил кратко и емко.

"Вранье", - цитирует Пескова РИА Новости.

Таким образом, он опроверг факт встречи Зеленского и Патрушева в Омане.

Напомним, журналисты сообщили в сюжете, что в начале января во время отдыха президента Владимира Зеленского в Омане в эту страну в эти же дни якобы прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а затем украинский лидер улетел в Киев на его чартерном самолете Bombardier Global Express 6000.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в сюжете программы Схемы о якобы встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым нет реальных доказательств, которые бы свидетельствовали о достоверности журналистского расследования.

Как сообщал Главред, в январе президент Владимир Зеленский вместе с семьей действительно отбыл из Украины в Оман. Сообщалось, что глава государства летал в Оман рейсовым самолетом за собственные средства. Там он провел официальную встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Также Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.