"Шаг назад": президент Грузии осудила возобновление боев на Донбассе

В Грузии отреагировали на ситуацию на востоке Украины.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила возобновление интенсивных боевых действий на востоке Украины.
"Возобновление интенсивных боевых действий на востоке Украины является нарушением территориальной целостности Украины и национального суверенитета. Я обеспокоена этим шагом назад, осуждаю трагическое развитие и разделяю эмоции украинского народа", - заявила она в своем Twitter.
Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал подробности об утреннем бое в районе Золотого в Луганской области.
"Бой завязался на наблюдательном посту 72-й бригады. В результате этого боя, согласно 51-й статье Устава ООН, мы дали адекватный ответ из всего вооружения, которое было необходимо применить", - заявил он.
Чуть позже стало известно, что в результате мощного вражеского обстрела и атаки в районе Золотого в Луганской области погиб боец 72-ой отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов. Погибший 1997 года рождения, уроженец города Лохвица Полтавской области. В ВСУ служил гранатометчиком.