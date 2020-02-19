"Шаг назад": президент Грузии осудила возобновление боев на Донбассе

Саломе Зурабишвили осудила бои на Донбассе / twitter.com/Zourabichvili_S/header_photo

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила возобновление интенсивных боевых действий на востоке Украины.

"Возобновление интенсивных боевых действий на востоке Украины является нарушением территориальной целостности Украины и национального суверенитета. Я обеспокоена этим шагом назад, осуждаю трагическое развитие и разделяю эмоции украинского народа", - заявила она в своем Twitter.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал подробности об утреннем бое в районе Золотого в Луганской области.

"Бой завязался на наблюдательном посту 72-й бригады. В результате этого боя, согласно 51-й статье Устава ООН, мы дали адекватный ответ из всего вооружения, которое было необходимо применить", - заявил он.

Чуть позже стало известно, что в результате мощного вражеского обстрела и атаки в районе Золотого в Луганской области погиб боец 72-ой отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов. Погибший 1997 года рождения, уроженец города Лохвица Полтавской области. В ВСУ служил гранатометчиком.