Бывший президент Египта умер – что известно

Хосни Мубарак руководил государством до местной революции и начала Арабской весны.
Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер. Он скончался на 92-м году жизни.
Об этом 25 февраля сообщают египетские СМИ. Причины смерти не называются.
Мубарак возглавлял Египет 30 лет – с 1981 года и до 2011 года (до местной революции и начала Арабской весны).
Как известно, Мубарак после революции успел посидеть в тюрьме.
- 2 июня 2012 года суд приговорил его к пожизненному заключению за причастность к гибели демонстрантов во время январского народного восстания 2011 года, однако затем приговор был отменен судом высшей инстанции.
- В апреле 2013 года египетский суд принял решение об освобождении Мубарака из-под стражи по делу о гибели мирных демонстрантов, однако не позволил ему выйти на свободу в связи другими делами, возбужденными против него.
- В июне 2013 года суд Каира постановил освободить из-под стражи Хосни Мубарака по одному из дел ''о незаконном обогащении''.
- В августе 2013 в Египте суд освободил экс-президента Хосни Мубарака после того, как с него был снят ряд обвинений.
- 21 мая 2014 года Мубарака признали виновным в коррупции и приговорили к 3 годам тюрьмы строгого режима, а также денежному штрафу. Но 29 ноября суд его оправдал.
- 9 мая 2015 года Мубарака приговорили к 3 годам лишения свободы за присвоение 125 млн египетских фунтов (14 млн долларов США), которые выделялись на ремонт президентских дворцов и резиденций.
- Мубарак вышел на свободу 13 мая 2015. В ноябре дело открыли снова.
- 9 января 2016 года Высший апелляционный суд Египта оставил в силе приговор в отношении Мубарака. Это была вторая и последняя апелляция Мубарака и его сыновей по возбужденному против них делу о коррупции.
- 2 марта 2017 года кассационный суд Египта снял с Мубарака все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года. И только это судебное решение наконец завершило все уголовные преследования в отношении Хосни Мубарака.