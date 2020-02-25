Бывший президент Египта умер – что известно

Хосни Мубарак умер – что известно / Reuters

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер. Он скончался на 92-м году жизни.

Об этом 25 февраля сообщают египетские СМИ. Причины смерти не называются.

Мубарак возглавлял Египет 30 лет – с 1981 года и до 2011 года (до местной революции и начала Арабской весны).

Как известно, Мубарак после революции успел посидеть в тюрьме.