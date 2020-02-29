США и талибы подписали историческое соглашение после 18 лет войны в Афганистане

США и Талибан подписали мирное соглашение / скриншот

США и движение Талибан сделали огромный шаг к завершению войны в Афганистане. Так, стороны в столице Катар подписали мирное соглашение.

По данным New York Times, США представлял посланник Залмай Халилзад, а Талибан - мулла Абдул Гани Барадар. На церемонии присутствовал госсекретарь США Майкл Помпео.

Отмечается, что соглашение подписали после более года переговоров, которые неоднократно останавливались и возобновлялись. Согласно документу, США полностью выведут свои войска с территории Афганистана, если талибы разорвут связи с международными террористическими группами, включая Аль Каеду, и прекратят переговоры с правительством страны.

Стоит отметить, что война в Афганистане началась после атаки террористов 11 сентября 2001 года, и длится уже 18 лет. За это время погибли более 3500 солдат США и их союзников, а также десятки тысяч афганцев. Война обошлась США в 2 триллиона долларов. В настоящий момент в стране находятся около 13 000 американских солдат.

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп неожиданно прибыл в Афганистан с официальным визитом.