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Трамп неожиданно нагрянул с визитом в Афганистан

28 ноября 2019, 23:36

Эта первая поездка американского лидера в Кабул.

Дональд Трамп
Дональд Трамп неожиданно решил посетить Афганистан / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания неожиданно без предварительного объявления прибыли с официальным визитом в Афганистан.

Как сообщает The New York Times, глава Белого дома встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

По данным СМИ, Трамп собирается провести мирные переговоры с руководством группировки Талибан.

"Талибан хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ними... Мы будем оставаться до тех пор, пока у нас не будет соглашения или полной победы", - сказал он во время встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Американский лидер напомнил, что возобновил мирные переговоры с талибами через три месяца после разрыва договоренностей. Он также подтвердил желание сократить присутствие американских войск в Афганистане до 8600 с 13 тысяч.

Как ранее сообщалось, Трамп припомнил экс-посолу США в Украине Мари Йованович, что она на протяжении двух лет своей каденции не вещала в здании посольства в Киеве его фотографию.

Напомним, Трамп рассказал, что не знает экс-посла США в Украине Мари Йованович, которая в рамках выступления перед законодателями Конгресса причиной своего отзыва из Киева назвала давление президента Дональда Трампа на Госдепартамент, доверие которого она потеряла.

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