Эксперт рассказал, вызовет ли запуск Северного потока-2 новый виток войны в Украине

Северный поток-2 / Reuters

Старт российской войны против Украины в 2014-м подозрительно совпал во времени с запуском газопровода Северного потока-1.

С таким мнением во время недавней дискуссии в Дипломатической академии Вены 2 марта выступил известный эксперт-политолог Андреас Умланд из Института евроатлантического сотрудничества.

По его словам, Кремль начал агрессию против Украины после того, как уменьшил зависимость от транзита газа в Европу с запуском обходного газопровода Северный поток-1. Именно поэтому Северный поток-2 увеличил риски эскалации полномасштабной войны против Украины.

Умланд также обратил внимание на то, что до окончания строительства Северного потока-1 лишь в Украине - среди всех стран восточноевропейского региона, которые не были членами какого-то из блоков или организаций (ЕС, НАТО, ОДКБ, Евразийский союз) - РФ не вела военные действия.

Эксперт отметил, что для российской элиты возведение Северного потока-2 – отличный способ "отмыть" большие суммы денег.

По мнению Умланда, европейский разногласия по поводу строительства газопровода Северного потока-2 будут оставаться фундаментальными.

Напомним, ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил о том, что, скорее всего, Белый дом пойдет на откровенную экономическую войну с европейскими странами и с российской корпорацией Газпром.Позднее представители Газпрома в официальной презентации заявили о том, что планируют запустить работу Северного потока-2 уже в конце 2020-го