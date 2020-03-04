"Чем заслужил снисхождение?": послы ЕС решили разморозить активы Азарова

Активы Азарова разморозят / УНИАН

Послы ЕС приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма, но исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

"Послы ЕС решили снять замораживание активов бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого. Продолжение (замораживания активов, - ред.) на 12 месяцев для Януковича и еще 8 человек и на шесть месяцев для его сына Александра", - сообщил в Twitter брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

Журналист уточнил, что послы ЕС продолжили визовый запрет и замораживание активов против 175 россиян и сепаратистов и 44 организаций на шесть месяцев за нарушение территориальной целостности Украины.

"Почему? Что Азаров сделал, чтобы заслужить снисхождение? И насколько честно он приобрел свои активы?", - спросил в комментариях под сообщением журналиста Ян Бонд.

Читайте такжеАннексия Крыма: Трамп на год продлил санкции против РоссииНапомним, ранее в США в очередной раз заявили, что не отменят антироссийские санкции, пока РФ не выйдет из Крыма.

По словам постпреда США, при ОБСЕ Джеймса Гилмора, Вашингтон сохранит и санкции в отношении Восточной Украины.

"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия, - Главред) не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - отметил Гилмор.