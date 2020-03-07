"Они из нас сало сделают": в МИД России оценили идею Зеленского изменить "минск"

Мария Захарова оценила идею Зеленского о "минске" / Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании "отодвинуть" некоторые пункты минских соглашений результатов для процесса мирного урегулирования в Донбассе не принесут, заявила 7 марта, в субботу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Минске есть пункты, если мы их немного перенесем, то к чему плохому это может привести? Как только там не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно", - рассказал Зеленский в интервью The Guardian.

Так вот, по мнению Захаровой, ничего из этого не вийдет.

"В общественном транспорте на окнах "Запасного выхода" написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится", - высказалась Захарова на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, в комментариях под сообщением Захаровой пишут, что для начала Россия должна "жирком обрасти".

"Нам бы жирком обрасти а потом учить соседей уму разуму", - убеждена Вита Ткаченко.

"Тогда они из нас сало сделают )", - ответила Захарова.

"Логично, только вот "минские" написаны как раз в стиле "выдавить стекло", "выдернуть шнур", т.е. список мероприятий, последовательность выполнения которых абсурдна и, как следствие, невыполнима. Так что Зеленский прав", - обратил внимание Кирилл Степанов.

"Ну нормально! А что не так то? Вывод иностранных (ваших) войск, граница под контроль. А потом выборы", - добавил Ник Михайленко.

"Если инструкция написана плохо ("на коленке"), то нужно менять инструкцию, а не нахваливать автора", - убежден Виктор Гриценко.

Читайте такжеЗеленский украсил обложку британского журнала - фотоНапомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что надеется договориться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским об улучшении отношений между РФ и Украиной.

По словам хозяина Кремля, Москве и Киеву удалось договориться об обмене пленными, а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину. При этом Путин отметил, что после нормандской встречи позиция Зеленского немного изменилась.

"Надежда умирает последней, (такая вероятность, - ред.) есть", - отметил Путин.