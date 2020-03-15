Москва прекратила железнодорожное сообщение с Киевом: какие рейсы отменены

Россия прекратила железнодорожное сообщение с Украиной / РБК-Украина

Из-за пандемии коронавируса компания Российские железные дороги прекращает сообщение с Молдовой и Украиной.

Ограничения начнут действовать со вторника, 17 марта.

Отметим, данная мера является временной, но окончательная дата восстановления сообщения пока неизвестна.

В частности, были отменены следующие рейсы в Украину:

Москва – Киев,

Москва – Одесса,

Москва – Николаев,

Москва – Львов,

Москва – Кривой Рог.

Также стало известно, что пассажирам вернут деньги за купленные заранее билеты.

"В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении на сайте компании.

Читайте такжеПандемия коронавируса: Шмыгаль срочно обратился к украинцамНапомним, со вторника, 17 марта, Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

"17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты", - говорится в сообщении пресс-службы Аппарата СНБО.

Также напомним, начиная с 15 марта Польша закрывает свои пункты пропуска для украинцев из-за пандемии коронавируса. Проехать в Польшу через Украину смогут лишь ее граждане, иностранцы, имеющие там вид на жительство, дипломаты и сотрудники коммерческих перевозок.