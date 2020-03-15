Минск прекратил железнодорожное сообщение с Киевом: какие поезда временно отменили

Железнодорожное сообщение будет закрыто со вторника, 17 марта.
Следом за Россией компания Белорусская железная дорога приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой. Соответствующее решение принято из-за пандемии коронавируса.
Ограничения начнут действовать со вторника, 17 марта. О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов обещают сообщить дополнительно.
Какие поезда отменены:
- №32/31 Киев-Рига, а также прицепной вагон Минск-Рига;
- №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург;
- №86/85 Минск-Киев;
- 94/93 Минск-Одесса;
- №100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочные вагоны Минск-Кишинев;
- №361/362 Кишинев-Санкт-Петербург, а также беспересадочные вагоны Гродно-Санкт-Петербург;
- №371/372 Могилев-Львов, а также прицепные вагоны Барановичи-Львов и Минск-Могилев;
- №856/855 Гомель-Сновск;
- №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов;
- №6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав.
Кроме того, вносятся изменения в маршрут движения пограничных поездов №6217/6218 Барановичи-Удрицк-Барановичи и №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболотье-Брест.
Отменяются и временно курсировать не будут:
- поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16.03.2020 отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск-Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020;
- поезд №54/53 Киев/Харьков-Санкт-Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020 отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020;
- поезд №86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15.03.2020 отправлением из Киева с 16.03.2020;
- поезд №94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020 отправлением из Одессы с 18.03.2020.
- поезд №100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020;
- поезда №856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020;
- беспересадочные вагоны в сообщении Кишинев-Минск, курсирующих в составе поездов №361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020;
- пограничный поезд №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов отправлением от станции Сарны и Горынь с 16.03.2020;
- пограничный поезд №6309/6310 Ковель-Хотислав отправлением от станции Ковель и Хотислав с 16.03.2020;
- пограничный поезд №6315/6316 Ковель-Хотислав отправлением от станции Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.
Кроме того, поезд международных линий №371 Могилев-Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проедет до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд №371/372 Могилев-Львов-Могилев отменяется и временно курсировать не будет.
Прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.
К последней пограничной станции сокращается маршрут следования пограничных поездов Брест-Заболотье и Барановичи-Удрицк:
- поезда №6342/6341 и №6344/6343 Брест-Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать в сообщении Брест-Хотислав;
- поезд №6217/6218 Барановичи-Удрицк с 16.03.2020 курсировать в сообщении Барановичи-Горынь.
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Как сообщал Главред, из-за пандемии коронавируса компания Российские железные дороги с 17 марта прекращает сообщение с Молдовой и Украиной. Данная мера является временной, но окончательная дата восстановления сообщения пока неизвестна.
Напомним, Украина также с 17 марта закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
"17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты", - говорится в сообщении пресс-службы Аппарата СНБО.