УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Еще одна страна ввела строгие ограничения из-за COVID-19

16 марта 2020, 09:03

Коронавирус существенно повлияет на образ жизни жителей Австрии.

Курц
Курц назвал коронавирус самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны / УНИАН

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 Австрия перешла на аварийный режим работы. Об этом заявил федеральный канцлер страны Себастиан Курц.

Он назвал нынешнюю ситуацию самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны. По его словам, отныне жители Австрии могут выйти из дома только в трех случаях:

  • чтобы добраться до работы;
  • купить продукты;
  • помочь тем, кому это необходимо.

Кроме того, в стране вводится запрет на пребывание на спортивных и игровых площадках. Спортивные клубы должны немедленно прекратить тренировки детей и подростков. В случае нарушения им грозит долгосрочное лишение лицензии. Со вторника, 17 марта, в стране закрываются рестораны. А уже сегодня временно прекращают работу предприятия, не имеющие существенного значения для повседневной жизни. О введении комендантского часа речь пока что не идет.

"Мы понимаем, что это огромные ограничения. Но они необходимы для защиты здоровья австрийского населения, для победы над COVID-19 и особенно для защиты старшего поколения в нашей стране", - написал Себастиан Курц в Twitter.

Напомним, с 17 марта Австрия прекращает авиасообщение с Украиной, Россией, Великобританией и Нидерландами из-за угрозы распространения опасного китайского коронавируса Covid-19.

Как сообщал Главред, ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также анонсировал запрет на авиасообщение из-за пандемии коронавируса Сovid-19. По его словам, запрет вступит в силу с 17 марта.

 "17 марта с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограниченно. Сухопутное и морское сообщения будет продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", - сообщил спикер Рады.

коронавирус китайский коронавирус Новости Австрии карантин в Австрии новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Еще одна страна ввела строгие ограничения из-за COVID-19». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:04
Гороскоп на 16 марта всех знаков Зодиака: глобальные перемены, миражи и слитый секрет
09:03
Еще одна страна ввела строгие ограничения из-за COVID-19 Видео
08:52
Трамп сдал анализы на коронавирус: результаты
08:39
Консультационный совет по Донбассу: в Слуге народа прояснили ситуацию
08:28
Пора признать: коронавирус - это новая мировая война мнение
08:02
Чехия ушла на жесткий карантин
07:27
В МОЗ рассказали, есть ли среди эвакуированных из Италии украинцев зараженные COVID-19 Видео
06:58
Атака COVID-19: Одесса пошла на крайние меры из-за коронавируса
06:53
Следите за руками: что в Украине могут изменить под прикрытием коронавируса мнение
06:34
Угроза дефолта: эксперт оценил худший сценарий для экономики Украины
06:06
Модные купальники 2020: самые горячие тренды на лето - фото Фото
05:30
Как не заразиться COVID-19: ученые выяснили новые важные факты
05:02
Карантин с пользой для себя: как тонировать волосы дома – советы и фото Фото
04:36
Названа неожиданная опасность сахара
04:29
Ницой рассказала о жуткой проблеме детей на Донбассе и в Крыму
03:51
Безумный взгляд разрушителя: астролог назвала самый двуличный знак Зодиака
03:09
Порноактриса-худышка порадовала фанатов сексуальными и пикантными снимками Фото
02:35
Водка, бренди, ром: спасет ли алкоголь от коронавируса - ответ врачей
00:53
"Зараза пострашнее коронавируса": "няш-мяш" Поклонская тявкнула в адрес Ницой
00:19
16 марта – какой сегодня праздник: что делать в Евтропиев день Видео
15 марта, воскресенье
23:54
Украина "впарила" 2 млн медицинских масок: жесткий ответ МИД
23:15
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами приземлился в Борисполе
23:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 15-03-2020: вокальные бои Видео
22:28
Магазины под замок: Львов пошел на крайние меры из-за коронавируса
21:43
"Не суньте руки в рот": Комаровский назвал подвиды коронавируса и поведал, как не заразиться
21:11
Убежит и спрячется: женские прически, которые дико бесят мужчин - фото Фото
21:06
Без паники: Минздрав отменит проведение плановых операций
20:29
Долгожданная эвакуация: сколько украинцев заберут из Италии
20:26
За сутки до закрытия границ МАУ взвентили цены: в Мининфраструктуры ответили
19:57
Жуткий коронавирус: куда обращаться украинцам при заражении
19:40
Весенний маникюр 2020 – самый модный френч и маникюр в стиле модерна: фото Фото
19:37
Очереди в аптеках и пустые полки в магазинах: как живут украинцы в Польше во время пандемии
19:21
"Не будьте легкомысленными": глава Минздрава экстренно обратился к украинцам
18:57
Украинские больницы получат необходимое для борьбы с коронавирусом: что передадут
18:40
"Влияние планет смерти и разрушения": названы светлые и темные дни новой недели Видео
18:33
Стало известно, как чувствуют себя заразившиеся коронавирусом украинцы в Черновцах Видео
18:28
Удар коронавируса: украинцев экстренно эвакуируют из двух европейских стран Видео
18:06
Какой бульон полезный: почему блюдо дают тяжело больным Видео
17:50
Закрытые школы и еда "с собой": как живут украинцы в коронавирусной Чехии
17:20
Стало известно о смертельной опасности популярного жаропонижающего при коронавирусе
17:00
США продолжают затягивать удавку на шее России
17:00
Новые мужские стрижки 2020: месси кроп и отросший андеркат - фото Фото
16:26
Выстрел в снайпера: в Москве охраннику Путина прострелили голову
16:08
"Убеждать людей, что у них грипп": в Украине коронавирус подозревают у 12 граждан Видео
16:02
В изоляции и без еды: украинка рассказала об ужасах карантина на курорте в Египте Видео
15:40
Сбить вертолет с Януковичем: Турчинов рассказал о погоне за "легитимным"
15:10
Смертоносный китайский вирус учинил переполох еще в трех странах Видео
14:52
Яценюк – в больнице: у экс-премьера назвали причину приезда в клинику
14:48
В ВОЗ объяснили, почему коронавирус убил так много людей в Италии Видео
14:40
Поел и уханьской заразой заболел: названы продукты, которые убивают иммунитет
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять