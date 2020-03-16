Еще одна страна ввела строгие ограничения из-за COVID-19

Курц назвал коронавирус самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны / УНИАН

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 Австрия перешла на аварийный режим работы. Об этом заявил федеральный канцлер страны Себастиан Курц.

Он назвал нынешнюю ситуацию самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны. По его словам, отныне жители Австрии могут выйти из дома только в трех случаях:

чтобы добраться до работы;

купить продукты;

помочь тем, кому это необходимо.

Кроме того, в стране вводится запрет на пребывание на спортивных и игровых площадках. Спортивные клубы должны немедленно прекратить тренировки детей и подростков. В случае нарушения им грозит долгосрочное лишение лицензии. Со вторника, 17 марта, в стране закрываются рестораны. А уже сегодня временно прекращают работу предприятия, не имеющие существенного значения для повседневной жизни. О введении комендантского часа речь пока что не идет.

"Мы понимаем, что это огромные ограничения. Но они необходимы для защиты здоровья австрийского населения, для победы над COVID-19 и особенно для защиты старшего поколения в нашей стране", - написал Себастиан Курц в Twitter.

Напомним, с 17 марта Австрия прекращает авиасообщение с Украиной, Россией, Великобританией и Нидерландами из-за угрозы распространения опасного китайского коронавируса Covid-19.

Как сообщал Главред, ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также анонсировал запрет на авиасообщение из-за пандемии коронавируса Сovid-19. По его словам, запрет вступит в силу с 17 марта.

"17 марта с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограниченно. Сухопутное и морское сообщения будет продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", - сообщил спикер Рады.