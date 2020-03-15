Австрия закроет авиасообщение с Украиной: названа дата

Себастьян Курц сообщил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом / Фото Reuters

Австрия прекращает авиасообщение с Украиной, Россией, Великобританией и Нидерландами из-за угрозы распространения опасного китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщил канцлер страны Себастьян Курц.

В частности, запрет на въезд для украинцев в Австрию будет введен с полуночи вторника, 17 марта, передает Orf. Ограничения вводятся в рамках дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, со вторника в стране прекратят работу все рестораны, а также закроются детские и спортивные площадки, будут работать только продуктовые и табачные магазины, а также аптеки.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал запрет на авиасообщение из-за пандемии коронавируса Сovid-19. По его словам, запрет вступит в силу с 17 марта.

"17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограниченно. Сухопутное и морское сообщения будет продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", - сообщил спикер Рады.

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Как сообщал Главред, из-за пандемии коронавируса компания Российские железные дороги с 17 марта прекращает сообщение с Молдовой и Украиной. Следом за Россией компания Белорусская железная дорога также решила со вторника приостановить железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой. Данные меры является временными, но окончательная дата восстановления ж/д сообщения пока неизвестна.