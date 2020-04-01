Строительство Северного потока-2: возникли новые проблемы

Для окончания Северного потока 2 осталось уложить 160 км газопровода / Reuters

Компания-оператор газопровода Северный поток-2 активно подыскивает решение проблемы его достройки в условиях санкциях, которые ввели США.

По словам главы отдела корпоративных коммуникаций компании Nord Stream 2 AG Ирины Васильевой, на данный момент Северный поток-2 достроен на 94% - уложено 2300 километров труб из 2460 километров.

"Все остальные работы, завершение выходов на сушу и морские работы по стабилизации газопровода, продолжаются по плану", — рассказала она.

Кроме того, как сообщают журналисты, у Газпрома и его дочерних компаний возники проблемы с достройкой Северного потока-2. Поскольку из-за пандемии китайского коронавируса множество профильных предприятий приостановили работы и занимаются профилактикой - чтобы избежать риска попадания инфекции на удаленные суда и сотрудников..

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский корабль-трубоукладчик Академик Черский, чья спецификация дает возможность достроить газопровод Северный поток-2, в очередной раз изменил маршрут