Немецкие СМИ рассказали о новом "капкане" для Северного потока-2

Строительство Северного потока-2 в очередной раз под угрозой / Reuters

Авторитетное немецкое издание Handelsblatt опубликовало материал, посвященный проблемам со строительством российского газопровода Северный поток-2.

По мнению журналистов, проекту российской корпорации Газпром придется еще неоднократно "схватываться" с многочисленными недоброжелателями. К примеру, несколько недель осталось до того, как еврочиновники вынесут новое решение по Северному потоку-2 - касаемо того, должен ли российский газопровод освобождаться от предписаний Евросоюза.

Проблема состоит в том, что если решение будет положительным, то тогда компания-оператор Северного потока-2 должна будет предоставить к нему доступ и третьим сторонам, а плата за использование инфраструктурного объекта перейдет под контроль регулирующего немецкого ведомства. Более того, в таком случае Газпром не сможет быть одновременно и поставщиком газа, и оператором - через дочерние структуры.

К слову, последние несколько недель в район строительства Северного потока-2 направляется российское судно Академик Черский - которое способно закончить проект.

Напомним, ранее эксперт-политолог Андреас Умланд из Института евроатлантического сотрудничества в деталях рассказал, вызовет ли запуск Северного потока-2 новый виток войны в Украине.