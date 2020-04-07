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В США придумали новый капкан для Северного потока-2 - СМИ

7 апреля 2020, 19:03

По данным немецких журналистов, в США придумали новую удавку для амбициозного проекта Газпрома - строительству газопровода Северный поток-2.

Северный поток-2
В США придумали новую помеху для Северного потока-2 / Reuters

Проект российского Газпрома, газопровод Северный поток-2, постепенно стает настоящим капканом-ловушкой для Германии. 

Такое мнение содержится в материале, опубликованном немецким изданием WirtschaftsWoche. По данным экспертов, с одной стороны, США угрожает Северному потоку-2 новыми санкциями и ограничениями (даже несмотря на то, что он и так не может быть воплощен в жизнь в запланированный срок).

С другой cтороны, компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG может предъявить исковое заявление в суд в случае, если официальный Берлин откажется от проекта.Буквально недавно сенатор-"республиканец" Тед Круз предложил ввести новые санкции против Северного потока-2.

На этот раз - из-за того, что прокладка труб в акватории Балтийского моря с помощью анкерной технологии наносит серьезный ущерб экологии и должна быть прекращена.

Напомним, ранее сообщалось о том, что судно-трубоукладчик Академик Черский (которое принадлежит корпорации Газпром), способный достроить газопровод Северный поток-2, продолжает идти в западном направлении и в очередной раз изменил пункт назначения.

Северный поток-2 газопровод санкции США Газпром
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