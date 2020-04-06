Новый поворот: судно для достройки Северного потока-2 перенаправили

Трубы для строительства Северного потока 2 / Reuters

Корабль-трубоукладчик Академик Черский (который принадлежит корпорации Газпром), способный достроить газопровод Северный поток-2, продолжает идти в западном направлении и в очередной раз изменил пункт назначения.

На данный момент судно направляется в испанский порт Лас-Пальмас (Канарские острова). Оно должно пришвартоваться там ориентировочно 18 апреля, сообщает портал РИА Новости.

К слову, ранее глава Министерства энергетики РФ Александр Новак в декабре 2019-го сообщал о том, что использование Академика Черского – один из вариантов достройки Северного потока-2, но потребуется некоторое время на дополнительную переподготовку судна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что работающий под нидерландским флагом корабль Flintstone направят на проведение подводно-технических работ, необходимых для достройки газопровода Северный поток-2. До этого финансовый директор комании-оператора газопровода — Nord Stream 2 AG — Пол Коркоран рассказал, когда могут быть окончательно готовы две нитки Северного потока-2.