Еще один способ: для строительства Северного потока-2 придумали новый фокус

На достройку Северного потока-2 направят новое нидерландское судно / Reuters

Работающий под нидерладнским флагом корабль Flintstone направят на проведение подводно-технических работ, необходимых для достройки газопровода Северный поток-2.

Такая информация содержится в распоряжении российского Кабмина по поводу контроля иностранных судов в акватории Балтийского моря, информирует ТАСС.

Контроль непосредственно за Flintstone будет осуществляться вплоть до 31 декабря 2020 года. Корабль перевозет груз щебня, который нужен для засыпки подводной траншеи трубопровода.

Напомним, ранее стало известно, что Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода Северный поток-2, активно подыскивает решение проблемы его достройки в условиях санкций, которые ввели США. До этого стало известно, что компания OMV (Австрия) - партнер российской корпорации Газпром по Северному потоку-2 - направила на его дофинансирование 712 млн евро.