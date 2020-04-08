В Беларуси художница нарисовала грудью портрет Лукашенко: видео 18+

Лукашенко вдохновил художницу / Reuters

В Беларуси студентка факультета международных отношений БГУ Надежда Матиевская нарисовала собственной обнаженной грудью портрет президента Александра Лукашенко.

"Подумала: почему бы не написать что-то смелое? Вообще, очень интересно рисовать портреты пожилых людей — морщины, объем показать", - работу девушка представила в Instagram.

Надежда уточнила, что эта картина не была заказом и не несет никакой политической нагрузки.

"Всем по пятьдесят" - это рабочее название картины и белорусский лидер изображен на ней с рюмкой в руке. Пользователи предположили, что на холсте президент пьет за здоровье белорусов, которые рискуют на фоне пандемии заразиться коронавирусом.

/ Фото: Instagram/Надежда Матиевская

"Извините, трактор не влез", - подписала она свою картину размером 50 на 50 сантиметров.

Позже девушка устроила с картиной фотосессию на поле возле трактора. Как известно, эту локацию очень любит Лукашенко, который часто упоминает об аграриях Беларуси.

Напомним, во время быстрого распространения китайского коронавируса по миру, президент Беларуси Александр Лукашенко резко высказался об удаленной работе дома в связи с карантином.

Ранее Главред писал, что во время пандемии Лукашенко продолжает вести привычный образ жизни, не соблюдает карантин и занимается спортом.