"9 из 10 категорически против войны": экс-депутат Госдумы РФ рассказал о настроениях в окружении Путина

Экс-депутат Госдумы РФ рассказал о настроениях в окружении Путина / скриншот

Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков заявил, что 9 из 10 человек в российских элитах категорически против войны и вообще не ожидали этого.

В комментарии УНИАН он отметил, что это те люди, которые были заточены на деньги, на личное обогащение, обеспечение, роскошную западную жизнь родственников.

"Но их никто не спрашивал. Олигархов у нас нет. Олигархи имеют политическое влияние, а у нас нет ни одного бизнесмена с политическим влиянием. У нас есть Путин, и есть его шайка-лейка, которая узурпировала в стране власть. Они все и решают. Все остальные виноваты в том, что они допустили такую ситуацию – из элит превратились в каких-то трусливых прислужников, которые ни на что не влияют", - пояснил Гудков.

Также он отметил, что очень много чиновников после 24 февраля просто уехали из страны. Они это сделали тихо.

"Можно было и громко, но они поступили именно так. Я думаю, что даже в ближайшем путинском окружении есть люди, которым это все не нравится, но попробуй пойди к царю и скажи, что он не прав. Не факт, что ты потом уедешь самостоятельно, а не в автозаке куда-нибудь в СИЗО. Нет никакой свободы и возможности донести альтернативную точку зрения. Путин пока достаточно жестко управляет силовиками, чтобы против него плели какой-то заговор", - считает Гудков.

Напомним, ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) набросился с критикой на главу Чеченской республики Камзана Кадырова. Террориста возмутило то, что Кадыров исключил отпуска для силовиков во время "военной операции".

Ранее Кадыров пригрозил российским властям джихадом из-за включения одной священной мусульманской книги в список экстремистской литературы. Министерство юстиции назвало экстремистской книгу "Сахих аль-Бухари", которую считают второй священной книгой ислама после Корана. В ней собраны детали биографии пророка Мухаммада.

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