"Я что-то не догоняю": Гиркин набросился на Кадырова

Террорист Игорь Гиркин возмутился высказываниями Рамзана Кадырова.
Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) набросился с критикой на главу Чеченской республики Камзана Кадырова.
Террориста возмутило то, что Кадыров исключил отпуска для силовиков во время "военной операции".
"Я что-то не догоняю. То есть (я правильно понимаю?), - снимать с фронта все этнические чеченские подразделения для того, чтобы они могли отпраздновать мусульманские религиозные праздники дома, в кругу семьи - это было можно. А остальные что - рабы, что-ли? Им не нужны ни отпуска, ни отдых? И, да, до сих пор я не услышал от Рамзана Ахмадовича два "запретных" слова: "мобилизация" и "военное положение". На основании которых военное руководство страны вправе использовать военных (не только кадровых, но и призванных в строй из запаса) так, как ему угодно - как он выразился - "в режиме 24/7", - написал недовольный Гиркин в соцсетях.
Напомним, в Сети сообщили о том, что Игорь Гиркин был якобы задержан в Крыму. При этом он пытался отправиться на войну против Украины с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Еще в Сеть попало его фото, на котором он уже без своих усов.
Также сообщалось, что бывший главарь террористов "ДНР" опасается того, что российская система ПВО не справится с ударами ВСУ. По его словам, причиной этому станет недостаток средств противовоздушно защиты по линии фронта.
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