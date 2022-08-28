"Я что-то не догоняю": Гиркин набросился на Кадырова

Игорь Гиркин, Рамзан Кадыров / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) набросился с критикой на главу Чеченской республики Камзана Кадырова.

Террориста возмутило то, что Кадыров исключил отпуска для силовиков во время "военной операции".

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"Я что-то не догоняю. То есть (я правильно понимаю?), - снимать с фронта все этнические чеченские подразделения для того, чтобы они могли отпраздновать мусульманские религиозные праздники дома, в кругу семьи - это было можно. А остальные что - рабы, что-ли? Им не нужны ни отпуска, ни отдых? И, да, до сих пор я не услышал от Рамзана Ахмадовича два "запретных" слова: "мобилизация" и "военное положение". На основании которых военное руководство страны вправе использовать военных (не только кадровых, но и призванных в строй из запаса) так, как ему угодно - как он выразился - "в режиме 24/7", - написал недовольный Гиркин в соцсетях.

Напомним, в Сети сообщили о том, что Игорь Гиркин был якобы задержан в Крыму. При этом он пытался отправиться на войну против Украины с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Еще в Сеть попало его фото, на котором он уже без своих усов.

Также сообщалось, что бывший главарь террористов "ДНР" опасается того, что российская система ПВО не справится с ударами ВСУ. По его словам, причиной этому станет недостаток средств противовоздушно защиты по линии фронта.

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