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Скандальная просьба адвоката Трампа: Time узнал от бывшего помощника Зеленского детали звонка Джулиани

10 февраля 2021, 13:09

В Офисе президента Зеленского 1,5 года хранили аудиозапись разговора с Рудольфом Джулиани, которую повергла в шок украинских чиновников, говорится в статье.

Рудольф Джулиани
Рудольфа Джулиани обвиняют в том, что он просил Украину возобновить уголовное дело против сына Байдена / Reuters

Бывший сотрудник Офиса президента Украины Игорь Новиков, который в недавнем прошлом работал советником Владимира Зеленского, отправил американским СМИ телефонный разговор с представляющим интересы Дональда Трампа адвокатом Рудольфом Джулиани. Переговоры состоялись 22 июля 2019 года – за три дня до разговора президентов Трампа и Зеленского. В разговоре шла речь о том, что Джулиани уговаривал украинские власти поспособствовать расследованию против сына Джо Байдена – Хантера Байдена, утверждает издание Time, которое получило в свое распоряжение расшифровку 40-минутного разговора.

В материале речь идет о том, что Джулиани был осторожен во время переговоров и напрямую не просил о возобновлении расследования против Хантера Байдена. Однако намек был достаточно понятен.

"Все, что нам нужно от президента (Зеленского), - чтобы он сказал: "Я поручаю это честному прокурору, и он раскопает существующие доказательства", - заявил Джулиани, отметив, что в рамках расследования не должны пострадать люди, которые "не заслуживают этого". Также адвокат сказал, что данный звонок осуществлялся по поручению Государственного департамента США.

Как говорится в статье, украинская сторона очень серьезно восприняла звонок Джулиани.

"После того, как мы положили трубку, я не сомневался, что нам грозит серьезная опасность", - сказал бывший советник Зеленского Игорь Новиков.Читайте такжеВ США СМИ опубликовали переписку якобы сына Байдена с сотрудником Burisma

Далее утверждается, что уже спустя несколько дней, когда состоялся разговор Зеленского и Трампа, американский главы государства практически повторил слова Джулиани, посоветовав украинским правоохранителям изучить дело сына Байдена.

В статье приводится и цитата главы Офиса президента Андрея Ермака, который считает, что расследование против семьи Джо Байдена могло стать настоящей катастрофой для Украины.

"Я думаю, что мы избежали вмешательства во внутреннюю американскую политику. По крайней мере, такой была наша миссия все время", - отметил украинский чиновник.

Также указывается, что в Украине стенограмму разговора Офиса президента с Джулиани держали в секрете в течение 1,5 лет. Однако после смены власти в Америке решились ее опубликовать. Теперь Игорь Новиков собирается дать показания против Рудольфа Джулиани.Читайте такжеЗеленский заявил, что зол на Трампа

"Я считаю, что действия (бывшего) мэра (Нью-Йорка) Джулиани угрожали нашей национальной безопасности. Мы несем ответственность за то, чтобы любые усилия, направленные на втягивание нашей страны во внутреннюю политику союзников не оставались безнаказанными", - объяснил свое решение Новиков.

Первый импичмент Дональду Трампу

  • Палата представителей Конгресса США 18 декабря 2019 года объявила импичмент 45-му президенту Дональду Трампу. Расследование против главы американского государства было начато в связи с поступлением информации о том, что Трамп 25 июля в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал на него давление. Трампа обвинили в попытке уговорить украинские власти расследовать причастность Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена – к коррупционным схемам, связанным с деятельностью компании Burisma, в обмен на американскую финансовую и военную помощь.
  • Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, из которой следовало, что американский президент просил своего украинского коллегу "разобраться" в вопросе по делу Байдена.
  • В итоге Трампу был объявлен импичмент по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Впрочем, он так и не был отстранен от власти – Сенат оправдал президента США по обеим статьям.
  • Американское издание The Washington post 30 января опубликовало статью о том, что адвокат Рудольф Джулиани, представляющий интересы Дональда Трампа, в июле 2019 года провел телефонный разговор с помощником президента Украины Андреем Ермаком. В ходе беседы Джулиани якобы в настойчивом и угрожающем тоне требовал от Украины начать расследование против Хантера Байдена по делу компании Burisma. Однако разговор не привел к успеху.

Новость дополняется

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