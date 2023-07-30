"Африку домбили 8 лет": Захарова выдумала новые причины вторжения РФ в Украину

Во время встречи с лидерами африканских стран спикер МИД РФ попыталась объяснить, зачем Кремль начал захватническую войну в Украине.

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Мария Захарова назвала новые причины вторжения РФ в Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова озвучила новую причину полномасштабного вторжения России в Украину. Речь уже не идет о "денацификации и демилитаризации" и "защите" Донбасса. В этот раз рупор МИД РФ заявила о необходимости отстоять свободу Африканского континента.

Свое неадекватное заявление Захарова сделала во время встречи с лидерами африканских стран, посвященной вопросам мирного урегулирования войны в Украине.

По словам Захаровой, именно кровопролитная захватническая война в Украине должна каким-то образом обеспечить свободу народам Африки и мир во всем мире.

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"Мы сражаемся. Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни, не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными", - заявила Захарова.

Смотрите видео - Захарова заявила, что российские оккупанты в Украине воюют за свободу Африки:

Захарова выдала очередное бредовое заявление / скриншот

В Сети с иронией отреагировали на заявление Захаровой:

"Так это видимо мы не бомбас, а Африку уже домбили 8 лет)";

"Забыла принять лекарство";

"Явно сценарий она забыла прочитать, а с импровизацией у нее так себе".

Как сообщал Главред, ранее спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отличилась еще одним странным заявлением. Она заявила, что украинцы ненавидят российского диктатора Владимира Путина не за его военные преступления против народа Украины, а потому, что "хотели бы себе такого президента".

Ранее Захарова возмутилась из-за того, что США не позволяют оккупантам полностью разбомбить Украину, предоставляя нашей стране системы противовоздушной обороны. Более того, Захарова выдала, что из-за того, что США помогают Украине противостоять российской агрессии, "война в Украине продлится как минимум до 2025 года".

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