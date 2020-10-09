УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Активы Газпрома могут арестовать – Bloomberg

9 октября 2020, 12:44

Обжалование российским монополистом штрафа, выписанного польским антимонопольным комитетом, может занять по крайней мере пять лет.

Газпром
Польша наложила штрафные санкции на Газпром / Reuters

Если российский монополист Газпромом не заплатит 7,6 млрд штрафа Польше, то активы компании могут арестовать.

Такой прогноз обнародовало агентство Bloomberg.

Аналитики считают, что дело скорее всего не будет рассматриваться в судах ЕС, а польские суды сильно зависят от политики. Обжалование российским монополистом штрафа может занять по крайней мере пять лет.

В качестве примера агентство приводит дело о сговоре в области межбанковской комиссии от 2006 года, которое до сих пор рассматривается в Польше.

Что касается самого штрафа, то, по закону, он должен быть выплачен после того, как апелляционный суд вынесет обязательный для исполнения вердикт. Если Газпром не заплатит, активы компании могут арестовать.

При этом назначенный штраф в 10% годовой выручки – максимальная санкция в польском законодательстве. В Еврокомиссии такое наказание посчитали слишком большим.

Польша против Северного потока-2 - что было ранее:

  • Российская транснациональная корпорация Газпром и 5 компаний в Европе оштрафованы польским антимонопольным комитетом за строительство газопровода Северный поток-2 в нарушение законодательства Польши.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в администрации Путина не сомневаются в том, что Газпром пойдет на контр-действия в связи с решением польского антимонопольного регулятора.
  • В августе национальный антимонопольный регулятор Польши принял решение оштрафовать Газпром на сумму около 50 миллионов евро.
  • Причиной санкции в Варшаве назвали нежелание монополиста предоставить Управлению по охране потребителей документы, связанные со строительством газопровода Северный поток-2.
  • О намерении оштрафовать Газпром в Польше заявляли еще в июне. Польский регулятор утверждает, что в 2018 году 5 европейских компаний – Engie Energy, а также Uniper, OMV, Shell, Wintershall – финансировали реализацию проекта Северный поток-2, не получив правового согласия со стороны Варшавы.
  • Спустя 2 года регулятор обратился к Газпрому с просьбой представить документы с информацией о хранении, поставках и перераспределении газа при последующей реализации СП-2, однако российский монополист предпочел такие данные не раскрывать.
  • Польша выступает против строительства газопровода Северный поток-2. В Варшаве считают, что запуск данного проекта усилит монополию Газпрома в Европе и нанесет удар по единству стран НАТО и Евросоюза.
новости России Газпром суд штраф Северный поток-2
Сейчас вы просматриваете новость «Активы Газпрома могут арестовать – Bloomberg». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:47
Врачи назвали занятие, которое продлит вашу жизнь на 8 лет
12:44
Активы Газпрома могут арестовать – Bloomberg
12:38
Конец войны за Карабах: СМИ назвали дату заключения перемирия Видео
12:32
Ингредиенты для кожи, которые всегда следует сочетать вместе: 5 мощных комбинаций Видео
12:27
Генри Кавилл сделал заявление по поводу роли Артаса в Warcraft
12:09
"Путин и Навальный в пролете": определился лауреат Нобелевской премии мира
11:59
Астролог предупредил, кому присуща "черная зависть" Видео
11:57
"Уже поздно что-то делать": врач спрогнозировал резкий скачок COVID-19 в Украине Видео
11:48
Евросоюз готовится ввести санкции против Лукашенко - СМИ Видео
11:30
Выборы в США: эксперт объяснил, кто из кандидатов лучше для Украины - Трамп или Байден
11:28
Чрезвычайное положение вместо карантина: в Кабмине оценили неожиданный сценарий Видео
11:27
Стамбул зовет в гости: чем удивит украинцев исполинский город контрастов
11:26
Павло Зибров презентовал свой новый хит "Купайтесь в Щасті" Видео
11:24
Коронавирус в России рванул вперед: установлен новый антирекорд Видео
11:05
Фротмен Бумбокс Андрей Хлывнюк заболел коронавирусом
11:04
Голосование за лучшую мразь - норма для украинцев мнение
10:56
В Турции назвали условия отправки военных на помощь Азербайджану Видео
10:46
У Тернополя есть шанс покинуть "красную" зону карантина
10:31
В Украине взлетят цены на газ: эксперты назвали новые тарифы Видео
10:29
Дерматолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами дома Видео
10:28
Новый антирекорд: коронавирус в Украине 9 октября заразил почти 6 тысяч людей Видео
10:26
Протесты в Кыргызстане: правительство отправлено в отставку Видео
10:07
Врач объяснил, почему карантин в Украине вводить нельзя
09:52
Коронавирус в Украине установит новые антирекорды: врач дал мрачный прогноз Видео
09:37
В Киеве коронавирус побил рекорд
09:32
Синоптик предупредил о резком похолодании: в Украину идут снег и морозы Видео
09:16
Война за Нагорный Карабах: в Армении сильнее закрутили гайки Видео
09:12
Глисты: медики рассказали о симптомах, лечении и осложнениях Видео
09:08
Экономический ослик Украины мнение
08:42
Гороскоп для всех на 9 октября: "царь горы" и двойные неприятности Видео
08:40
Украинских пользователей ВКонтакте не будут ставить на учет – СМИ
08:29
Путин выдвинул требование по Карабаху и назначил встречу Видео
08:15
Появится ли в Украине военная база Великобритании
08:06
Врачи указали на продукты, вызывающие воспаление: топ-6 Видео
07:59
В Украине предложили ввести "карантин выходного дня" Видео
07:29
ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд заражений Covid-19 в мире Видео
07:16
Как понять, насколько вы здоровы: названы 8 способов Видео
07:01
Президент Кыргызстана заявил о готовности уйти в отставку и назвал условие Видео
06:55
Как британская военная база поможет Украине отвадить от себя Россию мнение
06:33
Когда скрутит сосуды: магнитная буря на этой неделе потреплет нервы Видео
06:01
Астролог назвал отпетого эгоиста среди знаков Зодиака Видео
05:27
Экс-депутат Госдумы оценил шансы новой русско-турецкой войны Видео
04:54
Ученые назвали главный признак мужчины, склонного к изменам
04:11
"Футбол теряет эрекцию": Ирина Морозюк похвасталась своими "мячиками"
03:42
Ученый объяснил, почему взбесился Covid-19 в Украине и мире Видео
03:06
В Харькове неизвестный на авто размазал по асфальту пенсионерку - фото 18+
02:30
Гороскоп для всех на 10 октября: встреча со спутником жизни и "проблемная" зависть Видео
01:35
"К черту стеснение!": Полина Фаворская без белья засветила грудь
00:55
Как после химиотерапии: врачи дали советы переболевшим коронавирусом
00:19
День риэлтора – поздравления в прозе, стихах и картинках на любой вкус
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять