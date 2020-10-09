Активы Газпрома могут арестовать – Bloomberg

Обжалование российским монополистом штрафа, выписанного польским антимонопольным комитетом, может занять по крайней мере пять лет.
Если российский монополист Газпромом не заплатит 7,6 млрд штрафа Польше, то активы компании могут арестовать.
Такой прогноз обнародовало агентство Bloomberg.
Аналитики считают, что дело скорее всего не будет рассматриваться в судах ЕС, а польские суды сильно зависят от политики. Обжалование российским монополистом штрафа может занять по крайней мере пять лет.
В качестве примера агентство приводит дело о сговоре в области межбанковской комиссии от 2006 года, которое до сих пор рассматривается в Польше.
Что касается самого штрафа, то, по закону, он должен быть выплачен после того, как апелляционный суд вынесет обязательный для исполнения вердикт. Если Газпром не заплатит, активы компании могут арестовать.
При этом назначенный штраф в 10% годовой выручки – максимальная санкция в польском законодательстве. В Еврокомиссии такое наказание посчитали слишком большим.
Польша против Северного потока-2 - что было ранее:
- Российская транснациональная корпорация Газпром и 5 компаний в Европе оштрафованы польским антимонопольным комитетом за строительство газопровода Северный поток-2 в нарушение законодательства Польши.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в администрации Путина не сомневаются в том, что Газпром пойдет на контр-действия в связи с решением польского антимонопольного регулятора.
- В августе национальный антимонопольный регулятор Польши принял решение оштрафовать Газпром на сумму около 50 миллионов евро.
- Причиной санкции в Варшаве назвали нежелание монополиста предоставить Управлению по охране потребителей документы, связанные со строительством газопровода Северный поток-2.
- О намерении оштрафовать Газпром в Польше заявляли еще в июне. Польский регулятор утверждает, что в 2018 году 5 европейских компаний – Engie Energy, а также Uniper, OMV, Shell, Wintershall – финансировали реализацию проекта Северный поток-2, не получив правового согласия со стороны Варшавы.
- Спустя 2 года регулятор обратился к Газпрому с просьбой представить документы с информацией о хранении, поставках и перераспределении газа при последующей реализации СП-2, однако российский монополист предпочел такие данные не раскрывать.
- Польша выступает против строительства газопровода Северный поток-2. В Варшаве считают, что запуск данного проекта усилит монополию Газпрома в Европе и нанесет удар по единству стран НАТО и Евросоюза.